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07 декабря 2017, 08:34
Иерусалим Израиль Палестинская автономия Совбез ООН США

В Совбезе ООН обсудят признание США Иерусалима столицей Израиля

Вид на Иерусалим
Вид на Иерусалим
pixabay.com

Восемь из пятнадцати членов Совета Безопасности ООН потребовали созыва внеочередного заседания после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters.

Запрос на проведение заседания 8 декабря подали Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай. Генсек ООН Антониу Гутерреш также высказался против односторонних мер, которые ставят под угрозу мирное сосуществование израильтян и палестинцев.

Президент Палестины Махмуд Аббас назвал Иерусалим «вечной столицей Палестины» и сравнил решение Трампа с отказом США от статуса посредника в палестино-израильских переговорах.

Решение президента США раскритиковали представители Великобритании, Франции и Германии.

6 декабря Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и заявил о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это историческим событием.

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