В стычках из-за переноса посольства США в Иерусалим пострадали 50 палестинцев

В столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа пострадали свыше 50 палестинцев, сообщает РИА Новости.

В Красном полумесяце агентству сообщили, что организация оказала помощь 49 раненым на Западном берегу. Пострадавшие поступали с огнестрельными ранениями и травмами от резиновых пуль, а также с отравлением слезоточивым газом.

В минздраве сектора Газа, в свою очередь, сообщили о ранении трех человек.

Столкновения начались после объявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе в город посольства США, которое сейчас расположено в Тель-Авиве.

В ЕС не поддержали это решение. Ожидается созыв заседания Совбеза ООН, посвященный этой проблеме.