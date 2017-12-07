07 декабря 2017, 18:16
В стычках из-за переноса посольства США в Иерусалим пострадали 50 палестинцев
В столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа пострадали свыше 50 палестинцев, сообщает РИА Новости.
В Красном полумесяце агентству сообщили, что организация оказала помощь 49 раненым на Западном берегу. Пострадавшие поступали с огнестрельными ранениями и травмами от резиновых пуль, а также с отравлением слезоточивым газом.
В минздраве сектора Газа, в свою очередь, сообщили о ранении трех человек.
Столкновения начались после объявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе в город посольства США, которое сейчас расположено в Тель-Авиве.
В ЕС не поддержали это решение. Ожидается созыв заседания Совбеза ООН, посвященный этой проблеме.
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