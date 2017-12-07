На границе Палестинской автономии и Израиля начались столкновения

На Западном берегу реки Иордан в палестинском городе Рамалла начались столкновения между палестинцами и силами Израиля. Об этом РИА Новости рассказали представители Армии обороны Израиля.

«Стычки идут. Подробности мы выясняем», — приводит РИА Новости сообщение.

В Рамалле проходит всеобщая забастовка, люди «жгут покрышки», возводят около израильского КПП баррикады.

В районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон состоялись столкновения палестинской молодежи с израильскими солдатами, пишет Asharq Al-Awsat.

Ранее сообщалось, что после заявления президента США Дональда Трампа об официальном признании Иерусалима столицей Израиля, глава движения «Хамас» Исмаил Хания призвал палестинцев к восстанию.