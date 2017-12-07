«Лаборатория Касперского» закроет офис в Вашингтоне

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского» закрывает свое подразделение в Вашингтоне Kaspersky Government Security Solutions, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель компании пояснил: «Мы закрываем наше подразделение в Арлингтоне (пригород Вашингтона), так как его основное назначение исчерпано».

При этом отмечается, что «Лаборатория Касперского» не отказывается от планов по открытию в 2018 году новых офисов в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.

Kaspersky Government Security Solutions сотрудничает, в числе прочего, с американскими государственными структурами. Однако в сентябре американские спецслужбы заявили, что ПО «Лаборатории Касперского» представляет угрозу национальной безопасности США.

В декабре британский Центр национальной кибербезопасности (NCSC) запретил британским министерствам, имеющим доступ к государственной тайне, пользоваться антивирусными программами «Лаборатории Касперского».