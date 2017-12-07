Фигурант «дела 26 марта» получил полтора года колонии

Тверской районный суд Москвы признал Дмитрия Крепкина виновным в применении насилия в отношении представителя власти на антикоррупционной акции 26 марта на Пушкинской площади в столице, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Крепкина Ильнура Шарапова.

Крепкину вменялась часть 1 статьи 318 УК РФ. По версии следствия, в ходе участия в акции 26 марта Крепкин ударил в бедро сотрудника ОМОН Михаила Звонарева.

Сам Крепкин утверждал, что удар пришелся по резиновой дубинке, и не признавал свою вину.

Гособвинение запрашивало для Крепкина три года колонии общего режима. Защита просила оправдать фигуранта дела. В результате судья вынес приговор — 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.