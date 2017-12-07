В Курске завели дело на директора интерната из-за попустительства насилию над детьми

Курское управление СК возбудило уголовное дело в отношении директора местной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Директору вменяется халатность.

Как считает следствие, в апреле 2017 года замдиректора интерната по воспитательной работе «совершил в отношении 10-летней ученицы действия сексуального характера». Об этом директору рассказал воспитатель интерната.

Однако директор вместо проверки «ограничилась лишь устной беседой со своим заместителем, отрицавшим содеянное».

Как отмечается, это способствовало совершению ее заместителем «другого преступления против половой неприкосновенности еще одной несовершеннолетней воспитанницы школы-интерната».

Суд отстранил директора от должности на время расследования. О расследовании дела в отношении ее заместителя, а также о судьбе детей, ставших жертвами преступлений, не сообщается.