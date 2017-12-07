Работу Путина одобрили 81% опрошенных россиян

В ходе декабрьского опроса «Левада-центра», посвященного отношению россиян к институтам власти, 81% опрошенных заявили, что в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента. Еще 18% сказали, что не одобряют его работу. Один процент респондентов затруднились с ответом.

В ноябре одобряли работу Путина 78%, не одобряли — 21%. Весь год, исключая наябрь, рейтинг одобрения президента держался выше 80%.

При этом работу Дмитрия Медведева на посту главы правительства в декабре одобрили 44% респондентов. 55% опрошенных заявили, что не одобряют его деятельность на посту.

На вопрос, в каком — правильном или неправильном — направлении движется страна, 56% респондентов ответили, что движение идет в верном направлении. 16% считают, что страна движется по неверному пути. Еще 16% затруднились с ответом.

Опрос был проведен с 1 по 5 декабря 2017 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в137 населенных пунктах 48 регионов страны.