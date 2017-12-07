В статистике Минобороны РФ нашли косвенные свидетельства участия в украинском конфликте

Исследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) проанализировали данные тендера Минобороны на страхование жизни военнослужащих на 2018-2019 годы.

Об этом тендере недавно писали «Ведомости», обратив внимание на обновленную статистику по погибшим, которую ведомство перестало публиковать еще в 2010 году.

Изучив эти данные, в группе CIT пришли к выводу, что в 2014 году было зарегистрировано около 200 «аномальных» смертей российских военных и от 500 до 800 «аномальных» ранений.

«Мы предполагаем, что эти смерти и увечья в основном приходятся на боевые действия, которые российские регулярные части вели на территории Украины в августе-сентябре 2014 года», — считают авторы публикации.