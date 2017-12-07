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07 декабря 2017, 12:54
Владимир Путин выборы Дмитрий Медведев правительство

Медведев отреагировал на заявление Путина об участии в выборах

Дмитрий Медведев и Владимир Путин
Дмитрий Медведев и Владимир Путин
пресс-служба Кремля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал решение российского лидера Владимира Путина принять участие в выборах президента в 2018 году, сообщает «Интерфакс».

Напомним, глава государства сделал соответствующее заявление 6 декабря в ходе встречи с сотрудниками Горьковского автомобильного завода.

Медведев, в свою очередь, отметил на заседании правительства: «Вчера Владимир Владимирович Путин объявил, что он будет баллотироваться на пост президента России. Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов, эта информация публикуется в СМИ, но это все уже события достаточно скорые. Поэтому хотел бы настроить всех членов правительства на то, что сейчас требуется максимально внимательная, слаженная и четкая работа».

Ранее сам Медведев в ходе большого интервью российским телеканалам заявил, что не видит себя кандидатом на выборах президента в следующем году, а как председатель «Единой России» пообещал, что партия поддержит кандидатуру Владимира Путина, если тот объявит об участии в выборах.

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