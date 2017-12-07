Медведев поручил кабмину поддержать отстраненных от ОИ спортсменов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства поручил подготовить предложения о мерах по поддержке российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, сообщает «Интерфакс».

Глава кабмина уточнил: «Конечно, те, кто получит допуск, сами будут решать, ехать им на Олимпиаду в Корею или нет. Никто — ни федерации, ни чиновники — не вправе указывать им, как поступить, это их личный выбор. Со стороны правительства хочу заверить, что мы, безусловно, поддержим любое решение спортсменов».

Что касается атлетов, которых не допустят к участию в Олимпиаде, должны получить поддержку государства, считает Медведев: «За тех, кто поедет на Олимпиаду, мы, как и всегда, будем болеть как за своих российских спортсменов, а тем, у кого такую возможность отняли, мы обязательно будем помогать. Правительству нужно подготовить соответствующие предложения о поддержке».

Российский премьер также подчеркнул, что в России ситуация с применением допинга «не лучше, чем в других странах, ну уж точно не хуже». Медведев заявил: «Известны случаи употребления спортсменами из других стран лекарств, которые, скажем, по химической формуле идентичны тому же самому мельдонию. И этих спортсменов допускают к участию в соревнованиях, в то же время как наши участники дисквалифицируются. В этом контексте я сам неоднократно говорил, коллеги мои говорили, что определение допинга крайне расплывчато и несовершенно. Правда, никто с этим ничего не делает, видимо, это многих устраивает».

Решение о недопуске России к участию в ОИ-2018 носит политический характер и не случайно принято в преддверии выборов президента РФ, убежден глава правительства. Он добавил: «За рубежом прекрасно понимают, какое огромное значение наши граждане, как, собственно и граждане других стран, придают спорту высоких достижений. Каждые два года вся страна увлеченно смотрит олимпийские состязания, радуется и, конечно, переживает за наших спортсменов».

Напомним, 5-6 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) провел заседание в Лозанне, на котором отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Южной Корее и разрешил спортсменам выступать под нейтральным флагом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в Пхеньчхане в нейтральном статусе.