МИД России обеспокоило решение Трампа по Иерусалиму

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Российское внешнеполитическое ведомство отмечает острую реакцию на это решение Палестины: «Президент Палестины М.Аббас подчеркнул, что оно перечеркивает все усилия международного сообщества по ближневосточному урегулированию. Одновременно палестинские фракции, входящие в ООП, а также ХАМАС призвали к проведению забастовок и маршей протеста на палестинских территориях – Западном берегу р.Иордан и секторе Газа».

Москву решение Трампа серьезно обеспокоило, поскольку «справедливое и надежное урегулирование застарелого палестино-израильского конфликта должно достигаться на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, которые предусматривают урегулирование всех аспектов окончательного статуса палестинских территорий, в том числе столь чувствительного вопроса Иерусалима, в ходе прямых палестино-израильских переговоров».

МИД России призывает все вовлеченные стороны проявить сдержанность и отказаться от действий, чреватых опасными и неконтролируемыми последствиями, а также уделить особое внимание вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к Святым местам Иерусалима.

Принципиальная позиция России остается неизменной, подчеркивается в комментарии МИДа: «Она предусматривает содействие такому долгосрочному палестино-израильскому урегулированию, в рамках которого будет обеспечено мирное и безопасное существование Израиля в международно-признанных границах, а также реализованы чаяния палестинского народа на создание собственного независимого государства».