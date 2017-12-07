Еврокомиссия подала на Польшу и Чехию в суд

Еврокомиссия подала в суд на Польшу и Чехию за отказ принимать мигрантов по согласованным с Евросоюзом квотам. Также иск подан к Венгрии из-за законов этой страны о неправительственных организациях (НПО) и высшем образовании. Об этом сообщает ТАСС.

«Посмотрим правде в глаза, это решение не стало сюрпризом для этих государств. Еврокомиссия потратила многие месяцы, добиваясь от них выполнения этих обязательств», — заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Претензии к Венгрии у ЕК появились после подписания венгерским президентом Яношем Адером закона, обязывающего НПО раскрывать источники своего финансирования за рубежом и сопровождать документацию припиской «организация, финансируемая из-за рубежа».

По его мнению, это никак не скажется на деятельности НПО, зато позволит властям контролировать деятельность «иностранных агентов».