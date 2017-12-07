Карты «Мир» подключили к Samsung Pay

Платежная система «Мир» подключена к мобильному сервису Samsung Pay, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Компании реализовали техническую возможность подключения карт "Мир" после ряда успешных пилотных испытаний, в которых участвовали банки-эмитенты национальных карт – "Открытие", Россельхозбанк, "Центр-инвест" и Челиндбанк, а также вендоры транзакционных и процессинговых решений – Compass Plus, OpenWay и TSYS», — говорится в пресс-релизе.

В полном объеме проект будет реализован в 2018 году.

В июле СМИ сообщили, что Центробанк решил ограничить автоматические переводы средств с карт «Мир» на карты других платежных систем, чтобы заставить россиян активнее пользоваться национальной банковской картой. Однако ЦБ опроверг данные сообщения.

В марте президент РФ Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платежной системы «Мир».