07 декабря 2017, 16:11
В Молдавии запретили показ российских аналитических телепрограмм
За ограничение трансляции новостных телевизионных программ сразу в двух чтениях проголосовал парламент Молдавии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Автор законопроекта, депутат от правящей Демократической партии Сергей Сырбу объяснил, что закон вводит в действие механизм обеспечения информационной безопасности государства.
«Проект направлен на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, что может нанести серьезный вред информационной безопасности государства и его граждан»,— рассказал депутат.
Члены партии социалистов и коммунистов в знак протеста против закона покинули зал заседаний. Президент Молдавии Игорь Додон уже заявил, что не намерен утверждать этот закон.
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