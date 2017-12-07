В Молдавии запретили показ российских аналитических телепрограмм

За ограничение трансляции новостных телевизионных программ сразу в двух чтениях проголосовал парламент Молдавии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автор законопроекта, депутат от правящей Демократической партии Сергей Сырбу объяснил, что закон вводит в действие механизм обеспечения информационной безопасности государства.

«Проект направлен на борьбу с пропагандой и манипуляцией из-за границы, что может нанести серьезный вред информационной безопасности государства и его граждан»,— рассказал депутат.

Члены партии социалистов и коммунистов в знак протеста против закона покинули зал заседаний. Президент Молдавии Игорь Додон уже заявил, что не намерен утверждать этот закон.