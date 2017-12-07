Транслирующую радио Sputnik компанию объявят иноагентом в США‍

Компания Multicultural Radio Broadcasting Inc. (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение министерства юстиции США о возможной регистрации иностранным агентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.

Минюст указал на сотрудничество с радио и напомнил о статье под названием «Мы все слушаем Radio Sputnik: русские захватывают радиостанцию 1390 AM в Вашингтоне».

«Учитывая данные обстоятельства, от MRBI могут потребовать зарегистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA)», — говорится в письме.

Ранее также сообщалось, что ведомство внесло в список иноагентов компании Reston Translator и T&R Productions LLC, обслуживающие телеканал RT America.

«Всерьез переживаю за семью, в которой я жила, пока училась в США по обмену. Как бы их тоже иноагентами не объявили», — сообщила агентству главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян.