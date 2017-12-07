Южная Корея подготовит убийц лидера КНДР

В бюджет Южной Кореи на 2018 год правительство заложило расходы на уничтожение лидера КНДР Ким Чен Ына. Как пишет Korea Herald, средства будут потрачены на тренировку и оснащение спецотряда для «обезглавливания» северокорейского руководства.

По некоторым источникам, готовить киллеров будут по программе SEAL Team Six, ликвидировавшему бывшего террориста №1 Усаму бен Ладена. Кроме того, запланировано приобретение беспилотных разведывательных аппаратов и станковых гранатометов.

На подготовку ликвидаторов минобороны Южной Кореи потратит 310 тысяч долларов. В отряд войдут около тысячи спецназовцев, обязанных в случае войны найти и убить Ким Чен Ына и прочих представителей высшего руководства КНДР.

Старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин сообщил «Коммерсанту», что эффективность подобных отрядов невысока.

«Американские подразделения, созданные для этой цели, так и не смогли ликвидировать, к примеру, Саддама Хусейна в начале иракской войны. Вообще в современной истории примеров ликвидации подобными отрядами лидеров государств до полного поражения армии противника я не помню», — резюмировал он.

Издание напоминает, что предыдущая попытка убийства Ким Ир Сена южнокорейскими диверсантами в 1968 году провалилась.