Мутко пообещал уйти в любой момент

Вице-премьер РФ и экс-министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что готов уйти в отставку «в любой момент, если это кому-то на пользу будет». Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте не будем сейчас этот вопрос поднимать. Есть кому эти решения принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно [готов уйти в отставку]», — заявил он.

Мутко также отказался комментировать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своем пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

«Я — это потом. Сейчас главное — это ребята, которые отстранены, спортсмены. Сейчас главное — они, моя забота только о них», — сказал Мутко.

Вице-премьер отметил, что все российские спортсмены, подавшие гражданский иск по отстранению их от Олимпиады в Южной Корее, получат бесплатную юридическую поддержку.

Кроме того, решение МОК об отстранении российской сборной от ОИ-2018 никак не повлияет на проведение чемпионата мира по футболу в следующем году, считает чиновник.

«Это абсолютно разные вещи. Сегодня ФИФА уже сделало заявление, что это никак не относится к чемпионату мира. Это отдельный проект, другая ситуация, никак ни на что не влияет», — сказал Мутко.