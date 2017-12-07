Nissan отозвал в России 24 тысячи автомобилей Qashqai и Note

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющаяся официальным дилером Nissan в Росии, отзывает 24,1 тысячи автомобилей марок Qashqai и Note. Об этом сообщается на сайте Росстандарта, там же приведены VIN-коды транспортных средств, подлежащих отзыву.

Отзыву подлежат почти 14 автомобилей марки Nissan Qashqai, призведенные в 2015-2016 годах.

Причиной отзыва стало «неверное расположение проводов электрического разъема в передней боковой панели», при котором влага с коврика может проникнуть в разъем и привести к короткому замыканию. Из-за этого может выйти из строя кнопка стеклоподъемника.

Также отзыву подлежат 10,2 тысячи автомобилей марки Nissan Note, произведенные в 2005-2007 годах.

В них неисправным может оказаться пиротехнический патрон подушки безопасности, что может привести к ее некорректному срабатыванию.