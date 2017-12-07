Россиянам не вернут деньги за билеты на Олимпиаду в Южной Корее

Директор по развитию бизнеса Jet Set и официальный билетный агент Олимпийского комитета России (ОКР) Олеся Бежина сообщила, что российские болельщики не смогут вернуть деньги за билеты на Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом она рассказала RNS.

«У нас отмена заявки сама по себе невозможна по условиям приобретения билетов. Их покупка является финальной. Мы людям объясняем, что они принимали положения условий о продаже. И пока те, с кем из клиентов я разговаривала, достаточно спокойно отнеслись к этому», — сказала она.

Бежина отметила, что после решения Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске РФ до Олимпийских игр несколько клиентов поинтересовались, можно ли вернуть билеты. Она уточнила, что запросы на отмену заявок были весьма малочисленны.

«Как компания, работающая с Играми и знающая, как люди реагируют на любые сообщения, мы всегда готовы, что по любому медийному поводу нам будут звонить и интересоваться», — подчеркнула Бежина.

Она также рассказала, что уже заказано несколько тысяч билетов на Олимпийские игры в Южной Корее, и выразила надежду, что российские болельщики поддержат спортсменов, которым придется выступать под нейтральным флагом.