В ОКР пообещали учесть мнение Путина об участии в Олимпиаде

Представители Олимпийского комитета России (ОКР) заявили, что на собрании 12 декабря, где будет принято решение об участии российских спортсменов в южнокорейской Олимпиаде, мнение президента РФ Владимира Путина будет учтено. Об этом они сообщили РБК.

Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили назвал мнение российского лидера решающим.

«Я думаю, оно [мнение Путина], мягко говоря, решило. В словах и тональности президента не прозвучало даже нотки некого давления. Я увидел, что президент действительно искренне считает, что в этой ситуации решение прерогатива спортивного сообщества. Я считаю, что это более чем правильная, прагматичная позиция», — сказал Мамиашвили.

Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Марат Бариев сообщил РБК, что российские спортсмены не собираются бойкотировать Олимпиаду.

«Но никто из спортсменов и не собирается бойкотировать Олимпиаду. Это предлагают политики, которые мало понимают в спорте. Из спортсменов таких единицы. Большинство говорят, что надо участвовать и доказать на Олимпиаде, что российские спортсмены остаются одними из сильнейших в мире», — сказал Бариев.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в дискриминации по национальному признаку.