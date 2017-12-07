Орешкин отверг возможность падения рубля в 2018 году

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью «Газете.ру» заявил, что курс рубля в этом и следующем году будет стабилен, его обвала бояться не стоит.

Он отметил, что российская валюта зависит от колебаний цен на нефть, но при этом сейчас она более стабильна, чем была раньше.

«Не рухнет. И в следующем году не рухнет», — заявил министр.

Максим Орешкин признал, что его апрельский прогноз курса доллара в 67 рублей к концу года не сбудется, но уточнил, что он был основан на оценке валютной пары евро-доллар. За эти месяцы реальный эффективный курс рубля снизился на 7%.

Орешкин сообщил, что переоцененность рубля была нивелирована ослаблением эффективного курса, и рубль сейчас торгуется именно там, где и должен.