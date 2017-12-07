ЦБ докапитализирует «Открытие» на 456,2 млрд рублей

Банк России выделит 456,2 млрд рублей на докапитализацию санируемой группы «Открытие», сообщает «Интерфакс».

ЦБ утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Открытие»: через Фонд консолидации банковского сектора регулятор приобретет дополнительный выпуск обыкновенных акций банка на сумму 456,2 млрд рублей.

Докапитализация позволит покрыть отрицательную разницу между стоимостью активов и обязательств банка в размере 189,1 млрд рублей, предоставить финансовую помощь страховой компании «Росгосстрах» на 42,2 млрд рублей и негосударственным пенсионным фондам, входящим в банковскую группу, на 42,9 млрд рублей.

Еще 182 млрд рублей будут выделены на формирование нового капитала банка «ФК Открытие», являющегося головной организацией банковской группы.

Напомним, в августе ЦБ объявил о санации «Открытия»через Фонд консолидации банковского сектора, специально созданный регулятором. Предполагалось, что ЦБ станет владельцем не менее 75% банка «Открытие». Оставшиеся 25% могли получить прежние собственники банка при условии, что его капитал останется положительным. При этом по состоянию на 1 октября капитал банка был отрицательным.