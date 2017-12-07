Самую дорогую картину в истории аукционов купил саудовский принц

Самую дорогую в истории аукционов картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи купил принц Саудовской Аравии Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан аль Сауд. Об этом стало известно The New York Times.

15 ноября картина была приобретена на аукционе Christie’s за рекордные 450,3 млн долларов.

По информации газеты, картину продавал трастовый фонд российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, купивший ее в 2013 году за 127,5 млн долларов у швейцарского арт-дилера.

Недавно созданный в ОАЭ филиал Лувра 6 декабря в своем твиттере сообщил что картина будет выставлена в музее.

Как указывает The New York Times, принц Бадер — друг саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. А тот, в свою очередь, дружит с соратником наследного принца ОАЭ.