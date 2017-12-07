Самому богатому депутату Госдумы объявили выговор за 27 жалоб в прокуратуру

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Андрей Палкин, задекларировавший самые высокие доходы среди коллег в 2016 году (678 млн рублей), получил выговор от соратников по партии за злоупотребление полномочиями. Об этом РБК сообщил источник, близкий к руководству фракции ЕР.

По его словам, Палкин направил в прокуратуру 27 запросов, касавшихся его собственного бизнеса.

«С ним был разговор, и ему сделан был выговор. Недопустимо злоупотреблять своими депутатскими полномочиями», — заявил собеседник издания.

8 декабря комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе рассмотрит дело Палкина, сообщила руководитель комиссии Наталья Поклонская.

По ее словам, с решением по поводу депутата «комиссия определится на заседании».

При этом источники РБК в комиссии заявили, что Палкин, вероятнее всего, не будет лишен мандата. По словам одного их них, «было бы слишком радикально сразу ставить вопрос о лишении полномочий».

Сам Палкин заявил, что «спит спокойно», так как уверен, что «по закону прав».

Претензии к депутату возникли у управления президента по вопросам противодействия коррупции. В начале ноября это управление направило соответствующие документы на депутата в Госдуму.

Инициатором проверки выступила прокуратура Архангельской области.

Парламентария обвинили в написании официальных запросов «в личных интересах», что нарушает закон о статусе депутата.