Песков оценил шансы Путина победить на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал объявление действующего главы государства Владимира Путина об участии в президентских выборах в 2018 году, сообщает «Дождь».

Песков отметил: «Да, Путин — самый сильный кандидат. Шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки, который есть у него, недоступен для других кандидатов».

Что касается предвыборной программы, «видение основных параметров программы у президента в этой стране лучше, чем у кого бы то ни было», заявил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что российский лидер еще не сообщал, пойдет ли на выборы от партии или как самовыдвиженец: «Предстоит целый ряд юридических действий, которые сопряжены с выставлением кандидатуры. Президент еще должен сообщить о своем решении, в какой форме будет выдвигаться — от партии или это самовыдвижение. Пока я не могу вам ответить на этот вопрос» (цитата по RT).

Напомним, Владимир Путин сделал заявление о своем участии в выборах-2018 6 декабря в ходе встречи с сотрудниками Горьковского автомобильного завода.