ЮНЕСКО признало пиццу культурным наследием человечества

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО внес неаполитанскую пиццу в список наследия человечества. Об этом пишет РИА Новости.

Отличительной чертой неаполитанской пиццы считается вращение в воздухе тестовой основой. Само искусство пиццайоло определяется как кулинарная выпечка, связанная с приготовлением теста и его выпечкой в дровяной печи. Сейчас в столице южного итальянского региона Кампании живут около трех тысяч пиццайоло.

Глава министерства культуры Италии Дарио Франческини назвал решение ЮНЕСКО важным признанием для Италии, в которой 2018 год объявлен годом еды.

По некоторым данным, слово пицца является самым популярным итальянским словом в мире.

Ранее наследием человечества были признаны азербайджанская долма, игра на ирландской волынке и многие другие объекты, обычаи и практики.