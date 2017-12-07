ФАС вынесла предупреждение «Почте России»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предупреждение ФГУП «Почта России» за навязывание страховых услуг, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве сообщают, что при оформлении сотрудниками почты переводов денежных средств с использованием Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи согласие на услугу «оформление страховки» в системе устанавливается автоматически.

Соответственно, «Почта России» «программно навязывает дополнительную услугу страхования почтового перевода денежных средств вне зависимости от волеизъявления потребителя», отмечают в ФАС.

«Почте России» предписано устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства до 22 декабря.