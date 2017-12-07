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07 декабря 2017, 16:54
Виктор Янукович госизмена Петр Порошенко суды Украина

Порошенко вызвали свидетелем в суд над Януковичем

Петр Порошенко на фоне танка
Петр Порошенко на фоне танка

Оболонский районный суд Киева, где рассматривается дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, вызвал в качестве свидетеля действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме него суд намерен заслушать секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, министра внутренних дел Арсена Авакова и лидера «Народного фронта» Арсения Яценюка. Все они выступят как свидетели стороны обвинения.

Говоря о вызове в суд Петра Порошенко, прокурор отметил, что тот может дать показания «о вооруженной агрессии против Украины со стороны органов государственной власти РФ, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова Крым».

Виктор Янукович после бегства с Украины в 2014 году живет в России, где ему предоставили политическое убежище.

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