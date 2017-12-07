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07 декабря 2017, 13:55
Австралия биология охрана окружающей среды птицы

Иглоногие совы умирают от крысиного яда

Paul Balfe/Flickr

Биолог Майкл Лор (Michael Lohr) из Университета Эдит Коуэн в Перте пришел к выводу, что распространенные крысиные яды стали основной причиной значительного сокращения численности иглоногих сов в Австралии. По иронии судьбы, именно иглоногие совы оказываются чуть ли не единственным на континенте неинтродуцированным хищником, охотящимся на крыс.

В Австралии обитают четыре вида иглоногих сов (Ninox). Местным жителям они известны под названием «бубук», по издаваемому этими птицами крику. Они считались распространенными птицами, но в течение последних пятнадцати лет их численность начала падать. Решив выяснить причину этого, Майкл Лор исследовал более семидесяти погибших птиц. Он обнаружил, что в организме более 70 % присутствуют родентициды – средства для истребления грызунов. Причем у 18 % иглоногих сов содержание этих веществ достигало смертельного уровня, а у 33 % – считающегося опасным для жизни. Ученые отмечает, что даже сравнительно низкое содержание яда в организме может стать причиной гибели птицы, так как совы начинают медленнее двигаться и реагировать, поэтому легко могут стать добычей собак и кошек или быть сбитыми автомобилем.

Сейчас в Австралии в качестве крысиного яда чаще всего используют антикоагулянты. Они накапливаются в организме, нарушают рециркуляцию витамина K и в итоге примерно через неделю приводят к гибели крысы от внутреннего кровотечения. Существует два поколение этих ядов. Первое было разработано в 1940-х – 1960-х годах, его представителем был знаменитый варфарин, ставший позднее важным лекарством. Потом крысы стали устойчивы к этим ядам, и в 1970-х – 1980-х годах появилась группа антикоагулянтов второго поколения. В отличие от своих предшественников они гораздо медленнее разрушаются, поэтому в большей степени попадают в организмы животных, питающихся крысам, в частности, иглоногих сов.

Майкл Лор предлагает пересмотреть систему мер борьбы с крысами, чтобы исключить опасность для птиц. В частности, использовать средства типа варфарина в тех регионах, где крысы не имеют к ним устойчивости, а также больше использовать нехимические методы.

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