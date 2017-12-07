В Монголии найден динозавр-рыболов

Палеонтологи из Франции, Бельгии, Чехии, Монголии и Канады во главе с Андреа Кау (Andrea Cau) из Болонского университета описали новый вид динозавра, окаменевшие останки которого были найдены на территории Монголии. Ученые полагают, что динозавр вел полуводный образ жизни и охотился в воде на рыбу.

Новый вид получил научное название Halskaraptor escuilliei в честь чешского палеонтолога Хальшки Осмульской (Halszka Osmólska, 1930 – 2008), посвятившей много лет изучению динозавров Монголии. Этот динозавр жил 71 до 75 миллионов лет назад. Размером он был приблизительно с гуся: высотой около 45 сантиметров. У него были сравнительно длинные стройные задние ноги, короткие передние, очень длинная – равная по длине остальному телу – шея и клювообразная пасть, снабженная множеством зубов. По мнению ученых, такие приспособления помогали ему в охоте на рыбу.

Из-за длинной шеи центр тяжести животного был смещен вперед, поэтому, ходя по земле, он был вынужден держать тело вертикально, как это делают некоторые современные кулики. Крупные кости его “клюва” были пронизаны густой сетью нервов и кровеносных сосудов. Подобное строение костей встречается у современных крокодилов и у древних плезиозавров. Форма костей передних конечностей этого динозавра указывает на то, что они использовались при плавании, подобно тому, как это делают пингвины.

Андреа Кау признал, что, увидев впервые окаменевшие кости, заподозрил, что перед ним подделка, собранная из не связанных друг с другом костей. Подозрение усиливал тот факт, что камень, в котором были заключены окаменелости, был вывезен из Монголии контрабандой и попал к ученым от частного коллекционера. Но Кау и его коллеги исследовали образцы при помощи мощного рентгеновского генератора Европейского синхротрона в Гренобле и убедились, что все кости подлинные и принадлежат одной особи.

Описание нового вида опубликовано в журнале Nature.