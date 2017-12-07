Ford отозвал 13 тысяч машин в России из-за ремней безопасности

Официальный представитель ООО «Форд Соллерс Холдинг» объявил об отзыве 13129 автомобилей Ford Transit в России. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной названа возможность установки на некоторых автомобилях ремня безопасности переднего пассажира, не соответствующего модификации автомобиля.

В дилерских центрах будет выполнен осмотр ярлыка с номером запчасти ремня, и если будет выявлено несоответствие номеру подушки безопасности, он будет бесплатно заменен. Впрочем, сверить номер владельцев автомобилей могут и самостоятельно, не дожидаясь уполномоченного дилера.

5 декабря об отзыве 96 машин объявил «Мерседес-Бенц РУС», официальный представитель Mercedes на российском рынке. Причиной названа возможность несоответствия спецификации соотношения смеси газообразователя в пиропатронах натяжителя ремня безопасности. Замена детали ремня заднего левого сиденья будет выполнена бесплатно.