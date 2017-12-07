Палата представителей отклонила резолюцию об импичменте Трампу‍

Резолюция конгрессмена-демократа от штата Техас Эла Грина об импичменте президенту США Дональду Трампу была заблокирована палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

Сенатор обвинил Дональда Трампа в распространении в стране практики притеснений и расизма.

За резолюцию об импичменте президенту проголосовали 58 человек, против инициативы высказались 364 конгрессмена, причем не только республиканцы, но и демократы. Лидер Демократической партии нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что вопрос о неспособности президента управлять страной закономерен, но сейчас неподходящее время для его рассмотрения.

В феврале стало известно, что член Демократической партии США Дэвид Брок разработал план по отстранению от должности президента США Дональда Трампа через импичмент. Однако однопартийцы сенатора не восприняли его план всерьез из-за необоснованных выпадов в сторону республиканцев.