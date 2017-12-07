Минобороны ответило на отказ Пентагона признать освобождение Сирии от ИГ

Министерство обороны РФ прокомментировало заявление Пентагона о том, что заявления о полном разгроме в Сирии террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) не соответствуют действительности, сообщает РИА Новости.

Напомним, 6 декабря начальник Генерального штаба и первый замглавы Министерства обороны России Валерий Герасимов объявил о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ. Аналогичное заявление сделал президент РФ Владимир Путин со ссылкой на доклад министра обороны Сергея Шойгу.

Однако в Пентагоне усомнились в правдивости этих утверждений.

В ответ на это в российском оборонном ведомстве заявили, что если террористы ИГ еще где-то и не побеждены — так это в зоне прямой ответственности США, на территории Ирака. Сомнения Пентагона в разгроме ИГ в Сирии в Минобороны РФ назвали искусственным предлогом для сохранения своего военного присутствия после урегулирования конфликта в Сирии.

Российское военное ведомство призывает США уважать суверенитет Сирии и нормы гражданского права.

Между тем в Пентагоне сообщили, что в Сирии находятся около 2 тысяч американских военнослужащих. В Ираке показатель составляет 5,2 тысячи человек.