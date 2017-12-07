Обнародована статистика по зарплатам в российских регионах

Государственное информагентство «РИА Рейтинг» обнародовало рейтинг регионов России по величине зарплат. Агентство представило выборку по средней (медиальной) чистой зарплате по состоянию на апрель 2017 года.

Согласно списку лидером по оплате труда тогда стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя зарплата в регионе в апреле составила 58,6 тысяч рублей. При этом почти четверть работающих (23,5%) получали больше 100 тысяч в месяц.

На втором месте Чукотский АО со средней зарплатой 57,2 тысячи. Третье занял Ненецкий АО с 52,9 тысячи рублей среднемесячного дохода.

Четвертое место у Москвы с зарплатой в 48,2 тысячи рублей. На пятом месте Магаданская область (46,7 тысячи).

Тремя регионами с самыми низкими заработками, по данным рейтинга, стали республики Северного Кавказа — Адыгея (16,2), Кабардино-Балкария (14,9 тысячи) и Дагестан (13,6).

Средняя зарплата в России по состоянию на апрель составила 24,7 тысячи рублей.