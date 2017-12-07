Экс-гендиректор «Яндекса» возглавил Ozon

Пресс-служба компании Ozon сообщила ТАСС о назначении экс-гендиректора «Яндекса» Александра Шульгина гендиректором группы компаний.

С 2014 года этот пост занимал Дэнни Перекальски, сохранивший за собой партнерство и акции Ozon. Он сумел заметно расширить ассортимент и поднял на новый уровень клиентское обслуживание и качество доставки.

О своем решении покинуть «Яндекс» и «двигаться дальше» Александр Шульгин заявил в конце ноября. С 1 декабря его должность занял финансовый директор компании Грег Абовски, сохранивший и прежний пост. Шульгин заявил, что «Яндекс» находится в прекрасной форме и Абовски может многое ему дать.

24 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство об объединении «Яндекс.Такси» и Uber, которые объявили об объединении бизнесов в июле 2017 года.