Open Innovations Startup Tour отберет лучшие технологические стартапы

Самое масштабное в России мероприятие по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, Open Innovations Startup Tour, в 2018 году стартует в феврале. Мероприятие проводится в разных городах России начиная с 2011 года и направлено на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов и развитие компетенций региональных сервис-провайдеров. Его организует Фонд «Сколково» при содействии других национальных институтов развития.

Достижения Open Innovations Startup Tour комментирует Пекка Вильякайнен, советник Президента Фонда «Сколково»: «В рамках миссии по популяризации идей предпринимательства нам удалось распространить информацию не только в крупных городах и федеральных источниках, но и довести ее до людей в регионах. Общее понимание о стартапах и их значении в экономике страны получило значительное развитие. Мы сумели доказать, что в стране, где традиционно все ставки сделаны на нефть и газ, есть еще один источник обогащения и роста – технологическое предпринимательство».

В 2018 году Startup Tour приедет в 9 городов России: Пермь (6–7 февраля) и Южно-Сахалинск (28 – 1 марта), Тюмень (5–6 марта), Ижевск (13–14 марта), Калининград (21–22 марта) и Ульяновск (27–28 марта), Белгород(4–5 апреля), Улан-Удэ(9–10 апреля) и Великий Новгород (17–18 апреля). Двухдневная программа тура в каждом из городов включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри будет выбирать лучшие проекты по трем направлениям: биомедицина, промышленные технологии и IT.

Кроме того, ведущие эксперты Фонда «Сколково» вместе с известными предпринимателями, венчурными инвесторами, менторами и бизнес-ангелами проведут образовательные мероприятия и менторские сессии. Таким образом, каждый участник сможет получить компетентный отзыв о своем проекте. Проекты из города-столицы Open Innovations Startup Tour 2018 – Улан-Удэ – получат дополнительные минуты для презентации, а также путевки на Startup Village, независимо от результатов на региональном этапе.

В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше пяти тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями региональных конкурсов и прошли в полуфинал Startup Village. Организаторы не останавливаются на достигнутом и планируют расширять технологическое стартап сообщество.

«За годы существования Startup Tour собрал целую команду единомышленников, сплотил сообщество из 145 тысяч людей – предпринимателей, преподавателей университетов, инвесторов и других участников экосистемы, – говорит Пекка Вильякайнен. – И эта работа будет продолжена. Я поставил для себя цель, чтобы в ближайшие годы сообщество выросло до одного миллиона человек».

Соорганизаторами Open Innovations Startup Tour 2018 выступит Российская венчурная компания (РВК), а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство по технологическому развитию (АНО «АТР»), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Фонд «ВЭБ Инновации», Фонд «Росинфокоминвест».