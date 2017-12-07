Минкульт счел антитабачную концепцию угрозой исторической правде

Министерство культуры РФ не согласовало проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака, разработанный Министерством здравоохранения, сообщили RNS в пресс-службе министерства культуры.

В ведомстве отметили, что предлагаемые Минздравом меры могут привести к фальсификации истории, искажению фактов биографий исторических личностей, сюжетов и образов персонажей литературных произведений — в случае, если будет утверждена одна из мер концепции, а именно лишение господдержки художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и курение.

В Минкульте пояснили свою позицию: «На взгляд специалистов Минкультуры России, предлагаемые ограничения могут привести к искажению авторского замысла в фильмах, фальсификации исторических событий и искажению фактов биографий исторических личностей, сюжетов и образов персонажей литературных произведений».

Представитель ведомства также заявил, что курение в кадре — «не призыв к курению, а воссоздание атмосферы и тех исторических событий, частью быта которых в действительности являлось потребление табака».

Как отмечает RNS, претензии к антитабачной концепции нашлись и у Минкомсвязи. Там недовольны предложениями по обязательному показу антитабачной рекламы после демонстрации сцен курения, а также обязательному размещению антитабачных роликов в начале или конце рекламного слота и запрету господдержки фильмов, где содержатся сцены курения.