На Украине уволили главу парламентского антикоррупционного комитета

Верховная Рада Украины освободила от должности руководителя парламентского комитета по предотвращению коррупции депутата Егора Соболева. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сам Соболев, представляющий партию «Самопомощь», заявил, что причина его увольнения «в том, что принятые нами законы начали, возможно, впервые в истории Украины, работать на нас, мы сами стали первыми их выполнять, народные депутаты Украины начали заполнять электронные декларации».

Накануне члены антикоррупционного комитета признали работу Соболева неудовлетворительной.