«Спартак» потерпел крупнейшее поражение за 76 лет

Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел разгромное поражение в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Английский «Ливерпуль» обыграл красно-белых на своем поле со счетом 7:0.

Хет-триком отличился Филиппе Коутиньо (4, 15 и 50 минуты матча), Садио Мане сделал дубль (47, 76). По мячу забили Роберто Фирмино (18) и Мохамед Салах (86).

Это самое крупное поражение «Спартака» в официальных встречах за последние 76 лет. Последний раз красно-белым забивали семь голов в 1941 году — в матче первенства Москвы «Спартак» потерпел поражение от «Динамо» со счетом 1:7. До того, в октябре 1924 года тогда еще «Красная Пресня» уступила ПКМСФК в матче столичного первенства со счетом 0:7.

«Спартак» завершил участие в Лиге чемпионов и отправился в 1/16 Лиги Европы, присоединившись к «Зениту» и ЦСКА.