Путин обнулил НДС на посылки из России

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс России, сообщает пресс-служба Кремля.

Поправки предусматривают получение нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) при отправке посылок за рубеж.

Директор Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов пояснил РБК, что экспортеры, которые пересылают товар почтой, могли претендовать на нулевую ставку НДС и раньше, однако фактически доказать свое право на нее было очень сложно: например, нужно было предоставить в том числе внешнеэкономический контракт, который не заключается с физическими лицами.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс компания должна будет предоставить только подтверждение оплаты товара и копию таможенной декларации, которая сопровождает международные почтовые отправления. Это упрощает получение ставки 0% для российских интернет-магазинов.