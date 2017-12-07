Тиллерсон назвал украинский конфликт главной проблемой в отношениях с Россией

Единственным серьезным препятствием в отношениях США и России является украинский вопрос, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Проблема, которая стоит на пути [нормализации отношений], — это Украина», — заявил Тиллерсон (цитата по Associated Press).

«У нас могут быть различия и по другим вопросам, например, по Сирии. Но когда одна страна вторгается на территорию другой, то это сложно игнорировать или примириться с этим», — добавил госсекретарь.

Украинский вопрос он поднял на встрече дипломатами ОБСЕ. Помимо Донбасса там обсуждался вопрос Крыма — Тиллерсон заявлял, что США не примирятся с «попыткой аннексии» полуострова. Сегодня же глава Госдепартамента планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.