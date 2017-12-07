Центральные улицы Москвы перекроют с 29 декабря по 4 января

Столичные власти в конце декабря — начале января закроют для движения автомобилей Тверскую, Моховую улицы и Охотный ряд. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы, передает РИА Новости.

«Начиная с [пятницы] 29 декабря в городе планируется огромное количество мероприятий. К примеру, с 29 декабря по 4 января будут перекрыты Тверская, Моховая, Охотный ряд для рождественской ярмарки», — заявил представитель центра Максим Щепаков.

Новогодние каникулы продлятся с субботы 30 декабря по 8 января 2018 года включительно.