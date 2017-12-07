Трибунал по бывшей Югославии объявил о завершении работы

Международный трибунал по бывшей Югославии завершил свою работу. Об этом объявил его председатель Кармел Агиус, сообщает Republic.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, Агиус заявил, что трибунал прекратит существование до конца декабря.

Трибунал получил мандат Совбеза ООН в 1993 году на основании единогласно принятой резолюции. Предметом рассмотрения трибунала стали военные преступления, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года и связанные с нарушением законов и обычаев ведения войны и геноцидом.

Обвиняемыми по делам, рассматривавшимся трибуналом, проходили 161 человек. Довести до конца удалось 111 дел, лишь 21 обвиняемый получили оправдательный вердикт — остальные приговорены к тюремным срокам.

Так, бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич получил пожизненный срок. Бывший премьер-министр хорватской Герцег-Босны Ядранко Прлич и его сообщники получили 20-летние сроки. Один из приговоренных генерал Слободан Пральяк после отказа суда от пересмотра приговора принял яд прямо на судебном заседании и скончался через несколько часов.