Мемория. Александр Воскресенский

7 декабря 1809 года родился Александр Воскресенский, «дедушка русской химии».

Личное дело

Александр Абрамович Воскресенский (1809 – 1880) родился в Торжке, где его отец был дьяконом в приходской церкви Воскресения Христова. По этой церкви он и получил свою фамилию. Через несколько лет его отец был рукоположен в священники, но в 1814 году умер, оставив вдову с тремя малолетними детьми. Александр Воскресенский с братом были взяты за епархиальный счет в Торжокское духовное училище, где преподавал их дядя. Он заметил блестящие способности Александра и помог ему поступить в духовную семинарию в Твери. В семинарии Александр Воскресенский был лучшим учеником, и после блестящего ее окончания перед ним открылась возможность стать священником. Но он предпочел отправиться в Петербург и поступить на физико-математическое отделение Главного педагогического института. Студенты этого учебного заведения получали субсидию от государства на обучение, но обязаны были после окончания учебы несколько лет проработать преподавателями в учебных заведениях России.

В институте Александр Воскресенский также был в числе лучших. Его особенно отметил профессор химии Герман Гесс. В 1832 году Воскресенский окончил курс с золотой медалью и вместе с несколькими другими талантливыми учениками был направлен для дальнейшего обучения за границу. Он стажировался в лабораториях Берлинского и Гиссенского университетов, в последнем его руководителем был выдающийся химик Юстус Либих, высоко оценивший способности Воскресенского. В 1838 году Александр Воскресенский опубликовал первую научную статью.

В 1838 году Александр Воскресенский возвращается в Россию и становится адъюнктом химии в Санкт-Петербургском университете и инспектором в Главном педагогическом институте. На следующий год он получил докторскую степень, в 1843 году стал профессором химии, в 1861 году – деканом химического факультета. В 1863 году был избран ректором университета и занимал эту должность два срока. В 1864 году избран членом-корреспондентом Академии наук.

В 1867 году Александр Воскресенский был назначен попечителем харьковского учебного округа. Выйдя в отставку в 1869 году, жил в Петербурге и в имении Можайцево в окрестностях Торжка. Там Воскресенский основал начальную школу для детей крестьян. Умер Александр Воскресенский в Петербурге 21 января (2 февраля) 1880 года.

Чем знаменит

Александр Воскресенский

Первые свои открытия Александр Воскресенский сделал в Гиссенском университете. Он путем окисления хинной кислоты диоксидом марганца в присутствии серной кислоты получил новое вещество – хиноил (современное название – бензохинон) – и исследовал его химические и физические свойства. Результаты этого труда были представлены им в диссертации «Рассуждение о хинной кислоте и открытом в ней новом теле хиноиле». Последующие исследования показали, что открытое Воскресенским вещество является представителем нового класса органических веществ – хинонов. Также Александр Воскресенский первым в мире выделил из какао-бобов алколоид теобромин и доказал, что он отличается от кофеина.

О чем надо знать

Александр Воскресенский был выдающимся педагогом и считал подготовку новых химиков своей не менее важной задачей, чем научные изыскания. Он преподавал химию не только в университете, но и Институте путей сообщения, Педагогическом институте, Инженерной академии, Пажеском корпусе и Школе гвардейских прапорщиков. Он оставлял преподавание в каком-либо из этих заведений после того, как убеждался, что появились молодые ученые-химики, которые способны его заменить. Воскресенский ввел в русских высших учебных заведениях систематические лабораторные занятия, прививал студентам интерес к самостоятельным исследованиям. Не смотря на недостаток средств, он привел в порядок университетскую химическую лабораторию, в ней стало возможно проводить серьезные исследования. Воскресенский воспитал целое поколение видных химиков, как ученых, так и практиков. Среди его учеников Дмитрий Менделеев, Николай Меншуткин, Николай Бекетов и другие известные ученые.

Прямая речь

Он ежедневно, с утра до вечера, в лаборатории, и у него нет никаких других знакомств, кроме как с молодыми химиками, которые в политике ничего не понимают и не занимаются ею. Мне было бы, право, истинно жаль этого старательного и даровитого молодого человека, если бы он был вынужден оставить здесь занятия химией и искать другого места, где ему едва ли представится такой случай работать.

Юстус Либих

Воскресенскому и Зинину, его сверстнику, принадлежит честь быть зачинателями самостоятельного русского направления в химии... Принадлежа к числу учеников Воскресенского, я живо помню ту обаятельность безыскусственной простоты изложения и то постоянное наталкивание на пользу самостоятельной разработки научных данных, какими А. А. Воскресенский вербовал много свежих сил в область химии. Другие говорили часто о великих трудностях научного дела, а у Воскресенского мы в лаборатории чаще всего слышали его любимую поговорку: «Не боги горшки обжигают и кирпичи делают», а потому в лабораториях, которыми заведовал Воскресенский, не боялись приложить руки к делу науки, а старались лепить и обжигать кирпичи, из которых слагается здание химических знаний.

Дмитрий Менделеев

6 фактов об Александре Воскресенском

Прозвище «дедушка русской химии» Александру Воскресенскому дал Дмитрий Менделеев.

Воскресенский исследовал состав и свойства отечественных полезных ископаемых: каменного и бурого угля, сланцев, торфа. Он установил, что уголь донецкого бассейна по своим качествам не уступает зарубежному углю.

Одним из первых Александр Воскресенский предложил использовать в сельском хозяйстве России минеральные удобрения.

Похоронен Александр Воскресенский у церкви Преображения Господня (Спаса-на-Низу) в Торжокском районе.

Русское физико-химическое общество с 1880 года присуждало премию имени Воскресенского и Зимина.

Основанная Александром Воскресенским школа существует до сих пор. Она находится в поселке Мирный Торжокского района Тверской области.

Материалы об Александре Воскресенском

Статья об Александре Воскресенском в русской Википедии

Статья об Александре Воскресенском в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона

Мирновская средняя общеобразовательная школа имени А. А. Воскресенского

Биографический очерк