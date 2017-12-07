МИД Северной Кореи назвал войну неизбежной
МИД Северной Кореи назвал совместные учения США и Южной Кореи подготовкой к нанесению удара по КНДР. Об этом представители ведомства сообщили Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).
«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — говорится в заявлении МИД.
Собеседник агентства заявил, что «мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем». По его мнению. единственным неразрешенным вопросом остаются сроки начала вооруженного конфликта.
4 декабря в районе Корейского полуострова начались совместные учения США и Южной Кореи, в которых принимают участие 230 самолетов.
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила Fox News, что вопрос участия американской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане зависит от ситуации на Корейском полуострове.
«Мы никогда ничего не боимся (...) И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное», — сказала она.
30 ноября постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей.