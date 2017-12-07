МИД Северной Кореи назвал войну неизбежной

МИД Северной Кореи назвал совместные учения США и Южной Кореи подготовкой к нанесению удара по КНДР. Об этом представители ведомства сообщили Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — говорится в заявлении МИД.

Собеседник агентства заявил, что «мы не хотим войны, но и прятаться от нее не будем». По его мнению. единственным неразрешенным вопросом остаются сроки начала вооруженного конфликта.

4 декабря в районе Корейского полуострова начались совместные учения США и Южной Кореи, в которых принимают участие 230 самолетов.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила Fox News, что вопрос участия американской сборной в Олимпиаде в Пхенчхане зависит от ситуации на Корейском полуострове.

«Мы никогда ничего не боимся (...) И, конечно же, это прекрасная возможность для всех них, чтобы поехать и сделать что-то трудное», — сказала она.

30 ноября постпред США при ООН Никки Хейли призвала все страны мира прервать любые виды связей с Северной Кореей.