В бухгалтерской тетради Захарченко 600 тысяч евро проходили как «мелочь»

В тетради, которую мать бывшего замглавы управления «Т» столичного главка МВД Дмитрия Захарченко использовала для бухгалтерии, поступление 600 тысяч евро было обозначено как «мелочь». Об этом «Российской газете» рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Год назад при обыске в квартире у сестры Захарченко были найдены в разной валюте более 9 млрд рублей. Еще в миллиард оценивается имущество, принадлежавшее Захарченко и его родственникам — 13 квартир, 14 машиномест, четыре дорогих иномарки и полукилограммовый слиток золота. Все это имущество было конфисковано в пользу государства. Захарченко обвиняют в получении нескольких взяток. Откуда взялись миллиарды рублей наличными, выяснить не удалось.

По словам Бастрыкина, тетрадка с бухгалтерией Захарченко была изъята и приобщена к материалам дела в качестве вещдока.

«В ней мать Захарченко вела учет наличных денег, обнаруженных и изъятых в известной квартире. Идентичность ее почерка подтвердила соответствующая экспертиза. Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого. Например, рядом с суммой 600 тысяч евро написано "мелочь". Я не берусь давать нравственную оценку этим людям, но, думаю, цифры и их описание говорят сами за себя», — завил глава СК.

Бастрыкин также заявил, что в текущем году коррупционные преступления нанесли России ущерб в 10,3 млрд рублей. Дело Захарченко в статистику не включено, поскольку судебный процесс по нему еще продолжается.