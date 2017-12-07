МОК объяснил дисквалификацию чемпиона Сочи-2014 Зубкова

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения о дисквалификации чемпиона Олимпийских игр 2014 года в Сочи бобслеиста Александра Зубкова.

На емкости с допинг-пробой «Б» Зубкова были обнаружены царапины, которые указывают на попытки вскрытия пробы, говорится в документе МОК.

Кроме того, фамилия Зубкова упоминалась в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавлял Ричард Макларен. Зубков значился и в списке «Дюшес», который передал комиссии МОК бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, а ныне осведомитель WADA Григорий Родченков.

Все это МОК счел нарушением антидопинговых требований, на основании чего аннулировал результаты Зубкова на ОИ-2014. Спортсмена лишили двух золотых медалей — за победы в соревнованиях двоек и четверок.

Отметим, после сочинской Олимпиады Александр Зубков завершил спортивную карьеру и возглавил Федерацию бобслея России.