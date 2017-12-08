По делу Захарченко арестовано еще 58 млн рублей

В октябре следователи арестовали 58 миллионов рублей по делу полковника Дмитрия Захарченко. Об этом пресс-служба Басманного суда сообщила РИА Новости.

Деньги были обнаружены на счете в ВТБ-24, открытом подругой Марины Семыниной, одной из женщин Захарченко. Следствие предполагает, что любовница полковника передала их «третьему лицу», чтобы внести на счет.

На свои счета родившая полковнику ребенка Семынина до его ареста внесла более трех миллионов долларов и 9,5 млн евро. После ареста Захарченко она сняла со счета в ВТБ-банке 12 млн долларов, а вскоре ее знакомый положил уже на свой счет около миллиона долларов, которые вскоре снял. Затем уже Семынина внесла на свой счет в ВТБ-24 58 млн рублей. Следователи убеждены, что эти деньги принадлежат Захарченко, который «добыл их преступным путем».

Адвокат Захарченко заявил, что его клиент не имеет к этим деньгам никакого отношения, и в материалах дела нет о них никаких упоминаний.