СМИ узнали о грядущем ужесточении процедуры техосмотра

Минэкономразвития планирует внести изменения в КоАП, УК и другие законы в рамках реформы системы техосмотра автомобилей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В соответствии с новыми поправками регламент работы операторов ТО будет ужесточен, чтобы предотвратить возможность выдачи диагностической карты. Кроме того, за непройденный техосмотр владельцев автомобилей будут штрафовать на 800 рублей.

Процедура техосмотра будет фиксироваться на видео и фото, контролировать ее проведение поручат Ространснадзору. За внесение недостоверных сведений в автоматизированную систему информации предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время на сайте regulation.gov.ru действует программа оценки эффективности закона «О техосмотре транспортных средств». В соответствии с ее положениями с 2012 года используются диагностические карты, а проверку осуществляют частные компании.

По данным союза операторов ТО «Техэксперт», транспортные средства проверяют всего 20% владельцев, все остальные покупают карты. Возможно, из-за этого в 2017 году количество ДТП из-за неисправности автомобилей выросло на 16,5%.