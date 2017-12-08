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08 декабря 2017, 07:35
Мемория

Мемория. Андрей Бекетов

Андрей Бекетов
Андрей Бекетов

8 декабря 1825 года родился ботаник Андрей Бекетов, ректор Санкт-Петербургского университета.

Личное дело

Андрей Николаевич Бекетов (1825 – 1902) родился в селе Алферьевка Пензенской губернии в имении своего отца – отставного мичмана флота. В 1834 году мальчик был отправлен в Петербург, где поступил в Первую гимназию. Окончил гимназический курс очень рано, всего за семь лет, и поступил на восточный факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, где начал изучение арабского языка.

Но уже через год Бекетов оставил университет и стал юнкером в гвардейском егерском полку. Однако к экзамену на офицерский чин он допущен не был и спустя два года вышел в отставку. Проведя год в отцовском имении, Андрей Бекетов поступил на естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета.

Окончив университет в 1849 году, получил место преподавателя гимназии в Тифлисе. Так как гимназических учителей не хватало, Бекетову поначалу приходилось преподавать не только курсы естествознания и сельского хозяйства, но также физику и математику. Свободное время посвящал чтению книг и долгим походам по окрестностям Тифлиса. Со временем походы Бекетова расширялись, он посетил различные области Грузии и в итоге написал первую научную работу «Очерк тифлисской флоры с описанием лютиковых, к ней принадлежащих», которую в 1853 году представил в Петербургский университет в качестве магистерской диссертации. Также он публикует в журналах очерки о своих путешествиях по Грузии и ее природе.

Для защиты диссертации Бекетов получил в гимназии годичный отпуск. Приехав в Петербург, он сдал магистерский экзамен по ботанике, а 27 ноября 1853 года успешно защитил диссертацию.

После возвращения в Тифлис он вскоре снова берет отпуск и отправляется в Москву, где женится на Елизавете Карелиной, с которой познакомился в ходе предыдущей поездки. Затем, в начале марта 1855 года, Бекетов  подает прошение об отставке из гимназии. Несколько месяцев он проводит с женой в имении Карелиных в селе Трубицыно под Москвой, где работает над книгой по географии растений – первым в России обобщающим исследованием на эту тему. Труд Бекетова по частям публикуется в «Вестнике Русского географического общества» в 1855 и 1856 годах.

Осенью 1856 года чета Бекетовых переезжает в Москву, где у них рождается дочь Екатерина, а спустя год вторая дочь – София. Найти постоянную работу Андрею Бекетову не удается, и семья живет на его литературные заработки. Его научно-популярные статьи публикуют «Русский вестник», «Московские ведомости», «Атеней», «Вестник естественных наук», «Русская газета».

Одновременно Бекетов  готовит докторскую диссертацию «О морфологических отношениях листовых частей между собой и со стеблем». В 1858 году диссертация был успешно защищена в Московском университете, но постоянного места работы ученый так и не мог найти.

Лишь в октябре 1859 года Андрей Бекетов стал экстраординарным профессором кафедры ботаники Харьковского университета и директором университетского ботанического сада. В Харькове он провел два года, там родилась его третья дочь – Александра.

В 1861 году Бекетов становится профессором ботаники в Санкт-Петербургском университете. Но уже 12 октября в университете вспыхнули студенческие волнения, и решением властей он был закрыт на целый год. Профессора были оставлены за штатом, то есть жалования не получали. Бекетов, который только что перевез в столицу свою семью, был вынужден устроится редактором в журнал «Записки императорского Географического общества». Также он читал лекции по ботанике в общественном университете, созданном студентами.

В 1862 году занятия в Санкт-Петербургском университете возобновились. В 1864 году Бекетов был утвержден в должности ординарного профессора. За 35 лет работы на кафедре ботаники он приложил много усилий для ее развития. Основал ботанический сад с оранжереями, обеспечил кафедру микроскопами, гербариями и учебными пособиями, основал журнал «Ботанические записи», заботился об издании лекционных курсов и переводов трудов зарубежных ученых. Лекции самого Бекетова пользовались большим успехом у студентов.

В 1862 году Бекетов стал членом Учебного комитета Главного правления училищ, который занимался составлением программ для школ и давал отзывы о новой учебной литературе. Он работал в комитете, пока во главе министерства народного просвещения был либерально настроенный министр Александр Головнин, когда же этот пост занял консерватор Дмитрий Толстой, Бекетов был выведен из состава комитета. Предложения Бекетова увеличить в программах гимназий долю естественно-научных дисциплин за счет сокращения древних языков оппоненты приняли в штыки. В прессе его называли «партизаном естествознания», а его идеи – «кощунством».

Помимо многолетнего заведования кафедрой ботаники Андрей Бекетов избирался на посты декана физико-математического факультета (1867 – 1876) и ректора Санкт-Петербургского университета (1876 – 1883).

Ученому неоднократно приходилось заступаться за студентов перед властями. Его дочь вспоминала, как часто он, надев свои ордена, отправлялся к градоначальнику с настоятельной просьбой освободить арестованных студентов, которых он берет на поруки. В 1887 году Бекетов написал статью «За наших студентов», где осуждал политику правительства по отношению к университетам и студентам, но даже либеральный «Вестник Европы» не решился ее опубликовать.

Долгое время Бекетову удавалось отстаивать автономию университета и университетский устав 1863 года, но после 1 марта 1881 года, когда был убит Александр II, министерство отменило устав. В результате выборный ректор Бекетов был отстранен, а на его место по требованию Дмитрия Толстого был назначен профессор юридического факультета Иван Андреевский, который начал свою деятельность с отчисления за неблагонадежность более сотни студентов.

В 1897 году, в возрасте 71 года, Андрей Бекетов перенес инсульт, в результате которого потерял речь и перестал владеть правой половиной тела. В таком состоянии он прожил еще пять лет. Умер Андрей Николаевич Бекетов 1 (14) июля 1902 года.

 

Чем знаменит

 
Андрей Бекетов

Автор работ по анатомии и физиологии растений, один из основоположников изучения географии растений в России. Многие работы Бекетова посвящены влиянию условий внешней среды на растения, например, зависимости строения коры и древесины деревьев от климатических условий. Подробно исследовал флоры Петербургской, Архангельской и Екатеринославской губернии. Впервые выделил тип растительности, переходный между лесом и степью («предстепье», ныне используется термин «лесостепь»). Был одним из первых в России биологов-эволюционистов, сочетая при этом дарвинистские и ламаркистские взгляды.

На кафедре ботаники Петербургского университета Бекетов подготовил немало выдающихся ученых, среди которых были К. Тимирязев, Г. Танфильев, В. Комаров, Н. Кузнецов, И. Шмальгаузен, Д. Ивановский, В. Половцов, О. Баранецкий, А. Краснов.

 

О чем надо знать

Брат Андрея Бекетова, Николай Николаевич, тоже стал известным ученым, одним из основоположников физической химии, академиком Петербургской АН.

Жена Андрея Бекетова Елизавета Григорьевна Карелина была дочерью путешественника Григория Карелина. Она владела многими европейскими языками и стала известной переводчицей. В ее переводах издавались сочинения Гарриет Бичер-Стоу, Вальтера Скотта, Чарльза Диккенса, Виктора Гюго, Оноре де Бальзака, Оливера Голдсмита, Уильяма Теккерея, Ги де Мопассана, Гюстава Флобера, а также «Путешествие вокруг света на корабле "Бигль"» Чарльза Дарвина.

Старшая дочь Бекетова Екатерина (в замужестве Краснова) стала детской писательницей, переводчицей и поэтессой. Литераторами и переводчицами стали и две другие дочери: Александра (в первом замужестве – Блок, во втором – Кублицкая-Пиоттух) и Мария.

Поэт Александр Блок приходился Андрею Бекетову внуком. Атмосфера бекетовского дома в Шахматове, где Блок провел детство, оказала на него значительное влияние.

Семья Бекетовых показана в первой части поэмы «Возмездие», только в реальности дочерей было четыре, а не три, как в поэме. Мария Бекетова оставила интересные воспоминания о своей семье.

 

Прямая речь

«Когда после длинного пешего перехода по лесам передо мною вдруг открылась вольная даль с зеленеющими вершинами холмов; когда с ближайшей горы, еще хранившей снежное пятно, пахнул мне в лицо свежий ветер и принес разнообразные ароматы всех трав, засиявших передо мною яркими красками цветов своих, чувство восторга овладело мною, и я в каком-то особом упоении бросился на этот душистый ковер. Какое богатство форм и колеров! Бездна лиловых астр, зверобой с крупными золотыми цветками, чудные скабиозы с голубыми головками и еще сотни других цветов».
А. Н. Бекетов «Очерки девственной природы»

«Вы думаете, что перед вами прекрасная женщина, молодая и веселая, живая и увлекательная, — а это только хитрец и обманщик Протей, принявший женский облик и скрывающий себя под привлекательною личиной. У вас перед глазами прекрасный цветок; десятки радужных лепестков его дышат ароматом и негою; можно подумать, что это нечто особое, самостоятельное, — нет — это те же листья, что скромно зеленеют на стебле, это те же почки, что скрываются в пазушках простых листьев, прижавшись к стеблю… Вот корень, бледный и запачканный землею, с торчащими взъерошенными мочками и волокнами, — а между тем, в сущности, это стебель подобный тому, что стоит в вышине и легко покачивается по ветру, отливая светлою зеленью, сквозя прозрачностью нежных, напоенных соком тканей и блистая серебристыми волосками на солнце».
А. Н. Бекетов «Обновление и превращение в мире растений»

«Популярным собственно называется не только такое сочинение, которое написано ясно и для всех понятно, но которое привлекает читателя изящностью языка и художественностью в расположении самого содержания».
А. Н. Бекетов «Популярные сочинения по части ботаники»

Мы вместе ждали смерти или сна.
Томительные проходили миги.
Вдруг ветерком пахнуло от окна,
Зашевелился лист Священной Книги.

Там старец шел — уже, как лунь, седой —
Походкой бодрою, с веселыми глазами,
Смеялся нам, и всё манил рукой,
И уходил знакомыми шагами.

И вдруг мы все, кто был, — и стар и млад —
Узнали в нем того, кто перед нами,
И, обернувшись с трепетом назад,
Застали прах с закрытыми глазами...

Но было сладко душу уследить
И в отходящей увидать веселье.
Пришел наш час — запомнить и любить,
И праздновать иное новоселье.
Александр Блок «На смерть деда»

«В 1875 году, с которого начинается моя летопись, отцу нашему было 50 лет. Он был очень крепкий и здоровый человек, почти не знавший болезней. В молодости он был некрасив, но в зрелом возрасте его наружность приобрела привлекательность и приятность. Его находили даже красивым. Такую счастливую перемену нередко замечала я в людях, перешедших юношеские тревоги, но только в том случае, если они вели умеренный образ жизни и не знали ни бурь, ни разрушительных страстей, к одной из которых я причисляю болезненное самолюбие, так как, по моему наблюдению, большие эгоисты и большие самолюбцы никогда не хорошеют к старости. Мой отец не страдал ни излишним эгоизмом, ни болезненным самолюбием. Темперамент у него был сильный, но без всякой наклонности к патологии, и при этом большие семейные наклонности. В 50 лет он сохранил прекрасную мужественную фигуру, держался прямо, был неутомимый ходок. Его привлекательность происходила главным образом от выражения лица - открытого, доброго и вообще симпатичного. Хорош у него был только умный, спокойный лоб и пышные седины. Он поседел очень рано, и его густейшие курчавые волосы, а также мужественные длинные усы и борода, несомненно, скрадывали недостаток черт и овала лица. Живая речь и быстрые движения делали облик его молодым, несмотря на раннюю седину; откровенный, непосредственный и пылкий характер придавал ему что-то детское. Он был веселый, нежный отец, всегда готовый не только потакать всем шалостям своих детей, но даже сам иногда в них участвовать. Очень вспыльчивый, но чрезвычайно добрый, он способен был накричать на своих домашних или на собеседника, после чего часто каялся и просил прощения совершенно по-детски. Терпимость была не из его добродетелей, хотя вообще добродетелей у него было много. <…> К живописи у него было настоящее дарование. Он рисовал только акварелью, но его рисунки с натуры и наизусть карандашом и пером поражают смелостью и настоящей художественной правдой. Рисунки растений, предназначенные для его курса ботаники, удивительно тонки, изящны и точно воспроизводят натуру. В несколько минут он мог нарисовать все, что угодно: человеческую фигуру, животных, деревья, здания - все выходило у него характерно и живо. Надо заметить, что он учился рисовать только в гимназии, другими словами, совсем не учился. У меня сохранились кое-какие его рисунки. Остались после него и литературные опыты, к сожалению – все обрывки. Есть целые главы романа из времен его детства и юности, некоторые сцены несомненно талантливы. Стихов он почти не писал, если не считать тех шуточных виршей, которые он иногда сочинял для нашей потехи. Прибавлю еще, что он был не узкий специалист: он живо интересовался историей, которую хорошо знал, увлекался политикой, был далеко не чужд литературе и любил изобразительные искусства. К числу приятных легких талантов можно отнести его большую способность к языкам (он знал французский и итальянский языки) и умение живо и весело рассказать любой эпизод из действительной жизни. Вообще он был обаятельный человек. Одной из причин этого обаяния была полная бесхитростность и детская доверчивость. Иногда он бывал резок и раздражителен, но груб никогда. Будучи истым барином и белоручкой, выращенный в богатом помещичьем доме и в крепостном быту, он называл горничных "сударыня" и никогда не бранился. К женщинам относился с величайшей симпатией и высоко их ставил. "Мужчины любят самоотвергаться с треском,- говаривал он, – а женщины делают это незаметно". Недаром так ратовал он за высшее женское образование».

Мария Бекетова

 

6 фактов об Андрее Бекетове

  • Дворянский род Бекетовых известен с 1621 года.
  • В молодости написание популярных статей было основным занятием Бекетова, но он не прекратил эту деятельность и позже, когда уже был профессором университета. Он разделил потенциальных читателей научно-популярной литературы на несколько категорий - от тех, кто подготовлен к восприятию достаточно сложных статей, рассказывающих о текущих дискуссиях ученых, до тех, кто только недавно освоил грамоту - и публиковал работы, адресованные всем этим категориям.
  • Бекетов возглавлял группу университетских преподавателей, которая в 1878 году добилась открытия в Петербурге Высших женских курсов, известных позднее как Бестужевские курсы. С 1881 года он возглавлял педагогический совет курсов, а с 1879 – комитет для доставления средств.
  • Бекетов перевел на русский язык более десятка классических ботанических трудов зарубежных ученых.
  • Бекетов был похоронен на Смоленском православном кладбище в Петербурге. В 1944 году захоронение было перенесено на Литераторские мостки Волкова кладбища.
  • В 2017 году в Санкт-Петербурге появилась Бекетовская улица, названная в честь Андрея Бекетова и его брата Николая.

 

Материалы об Андрее Бекетове

Статья об Андрее Бекетове в словаре Брокгауза и Ефрона

Мария Бекетова «Шахматова. Семейная хроника»

Статья об Андрее Бекетове в русской Википедии

 

 

 

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